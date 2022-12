Automüüja: nii tihedat hindade muutust ei ole meie esinduse ajaloos veel olnud

Topauto müügijuhi Janek Eskori sõnul jääb järgmisel aastal uutele autodele sarnaselt käesolevale aastale kehtima pikk tarneaeg, sest mõnede vajalike komponentide saadavus on piiratud, lisaks on probleeme logistikaga, et tellitud autod kohale toimetada. Kõige pikemaks võib kujuneda elektriautode ooteaeg.

Kevadel võib autovalik olla kesine

„Elektrisõidukite nõudlus on viimase kahe aasta jooksul mitmekordistunud ja siin kiiret lahendust pole. Täna pakub suur osa tehaseid elektrisõidukite tarneajaks vähemalt aastat, mis on põhjustatud suures osas akude puudusest,“ ütles Eskor. „Tundub, et ükskõik millisel kütuse jõul liikuva auto tarnetes 2023. aasta vähemalt esimeses pooles suuri muudatusi ei tule, sest tehastel on suured tellimused ees ja füüsiliselt pole võimalik eelmiste perioodide sõidukeid tarnida kiiresti isegi siis, kui kõik vajalikud komponendid on tehases olemas.“

Kui praegu on osa inimesi ostuotsust eesootava talve ja kõrgete energiahindade hirmus edasi lükanud, siis Eskori hinnangul aktiveerub autode müük taas kevadel, ent siis võib valik olla autosalongides üsna väike, sest suurem osa müügist käib ettetellimuste kaudu ja automüüjatel pigem pole sõidukeid laos.

Autotootjatel on jätkuvalt on puudus erinevatest komponentidest, mis tarneaga pikendavad. Näiteks hetkel on probleeme 360-kraadi kaamerate tootmisega ning kui kliendil on soov autole just selline lisa tellida, siis see on üks tarneaega pikendav tegur.

Segadust tarneaegades võib tekitada seegi, et autotehased lähevad järk-järgult üle CO 2 kvoodi põhisele tootmisele, mis tähendab, et osadel tootjatel on sisepõlemismootorite toomise maht seotud otseselt CO 2 näiduga. Et kvooti hoida, tuleb toota ja müüa täiselektrilisi või hübriidajamiga autosid, et saada müügiühikuid bensiini- ja diiselmootoriga sõidukitele.