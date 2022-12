Eurooplased on hakanud üha enam Hiinast autosid importima

Enam kui poole summast moodustasid elektriautod. Hiinas tegutsevad autotootjad eksportisid hingekuul Euroopasse 3,2 miljardi dollari eest elektrisõidukeid, mis on 165% rohkem kui aasta varem. Peamised importijad on Belgia ja Inglismaa, moodustades 70% kõikidest tarnetest.

Majandusuuringute ettevõte Fitch Solutions prognoosis hiljuti, et kui praegu omavad Hiina autotootjad umbes 5% Euroopa elektriautode turust, siis 2025. aastaks kasvab see 15% peale. Sama trendi märkab ka Prantsuse autotööstuse konsulteerimisfirma Inovev, sh oma rolli mängib selles asjaolu, et hiinlaste Geely käes on Volvo Cars ning sellest välja kasvanud Polestar. Kuid tulemas on veel teisigi.