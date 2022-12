Gaasi hind on praegu madalam kui enne Ukraina sõja algust

Eesti Gaasi esimehe Margus Kaasiku sõnul on gaasi hinna languse põhjuseks ilm. „Korralik külm talv ei tekitaks Euroopas varustusprobleemi, aga gaasimahutid saaksid üsna tühjaks. Neid tuleb suvel uuesti täita ning päris nullist sajani jõuda tundub ilma Vene gaasita keeruline. See suruks hinna üles. Teisalt on ka vastupidi: kui on soe talv, siis mahutid tühjenevad vähe ja nende täitmine järgmiseks talveks on võrdlemisi kerge ülesanne.“ Ta lisas, et novembri lõpus ja detsembri alguses hakkasid hinnad tõusma, kuna ilm külmenes.