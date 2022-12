Läti suurima päevalehe Diena uueks suuromanikuks saab Eesti ärimees Mait Laidvee

Läti ajaleht Diena teatas: „Diena kirjastus on saanud uue strateegilise investori. Tuntud Eesti ärimees Mait Laidvee ostab kirjastuses 52 protsendi suuruse osaluse.“ Mehe kohta käiv meediakajastus kodumaal on puudutanud enamasti tema metsandusega seotud ettevõtet OÜ Forestplanter.

„Läti suurim päevaleht „Diena“ ja ärileht „Dienas bizness“ moodustavad ühe Läti kõige mõjukama meediaettevõtte, mille potentsiaal veebis on minu hinnangul kasutamata. „Diena“ ajalugu on osa Läti ajaloost, seetõttu on tegemist minu jaoks suure vastutuse ja väljakutsega,“ vahendas „Diena“ Laidvee sõnu.