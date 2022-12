Päev börsil: kergelt punases on nii Tallinn, Frankfurt kui Pariis

Tallinna börsiindeks langes täna 0,13%. Põhinimekirja suurimateks tõusjateks olid Silvano Fashion Group (+1,85%) ja PRFoods (+1,43%). Langejate seas olid esil Coop Pank (-1,31%), Pro Kapital Grupp (-0,98%) ja Hepsor (-0,87%).

Euroopas on indeksid täna samuti valdavalt kerges miinuses. Põhjamaade indeks OMX Nordic 40 ja sakslaste DAX on langenud 0,4%, prantslaste CAC 40 0,5%. Inglaste FTSE 100 on tõusnud aga 0,4%.

Eelmainitud indeksites olevatest aktsiatest liikus täna rohkem kui 3% vaid üks firma: Scottish Mortgage Investment Trust, mis nagu nimi ka viitab tegeleb investeerimisega, otsides eelkõige oma portfelli kasvufirmasid. Tuntumatest nimedest kuulub Šoti firma portfelli näiteks Amazon, ASML, Cloudflare, Kering, Moderna, Nvidia, Roblox, Shopify, Snowflake, SpaceX, Tesla ja ka eestlaste endi Wise. Investeerimisfirma aktsia on täna langenud 3,8%.

USA börs on alustanud päeva samuti kergelt punases: kella 18ks on Dow Jones langenud 0,4%, S&P 500 0,5% ja Nasdaq Composite 0,8%. Eile enam kui 10% langenud Tesla aktsia on esimese pooleteist tunni järel kergelt plussis, kerkides 1,2% ning kaubeldes 110 dollari juures.

S&P 500 indeksi üheks suurimaks langejaks on maagaasifirma EQT (-5,9%). Maagaasitootmisele on jätnud oma jälje USA-s möllav lumetorm. Pennsylvanias, mis on EQT koduosariik, on tormi tõttu langenud tootmine umbes viiendiku võrra võrreldes tavapärase perioodiga.