Aastalõpu statistika kinnitab, et eestlased on Bolti usku

Bolt Foodi kullerid toimetavad kõige tihedamini näljastele klientidele kebabitortillasid, juustuburgereid, friikartuleid ja pitsat. Traditsiooniliste kiirtoitude kõrval on populaarsed ka sushi, pasta, aasiapärased road ja erinevad taimsed valikud. Eestlased armastavad ka piima, banaani ja karastusjooke - just need on kõige enam tellitud toidukaubad Bolt Marketis.



„Nagu ka mujal maailmas, on kiirtoit ka Eestis esikohal. Need on inimestele tuttavad maitsed, mida saab kiiresti ja mugavalt meie kaudu tellida. Küll aga on näha, et erinevad alternatiivid ja tervislikumad valikud on samuti au sees ja kasvatavad populaarsust - näiteks pokekausid, salatid või pasta. Näeme ka, et tööpäeviti lõuna ajal eelistavad inimesed soodushinnaga lõunapakkumisi,“ ütles Bolt Food Eesti juht Jaagup Jalakas. Kõige enam tellivad inimesed süüa kella 16:00 paiku ja kõige kallim tellimus 2022. aastal oli 675€ väärtuses.