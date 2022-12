Nii on Tesla aktsia langenud sel aastal 72,4%, alates oktoobri lõpust 51,5% ning detsembris 43,3% (28. detsembri turu avanemise seisuga). Tesla aktsia langusele peale vaadates sõnas Janson, et põhjuseid seal taga on kindlasti rohkem kui üks. „Esiteks muidugi jätkuvalt halvenev majanduskeskkond, kus investorid valmistuvad end ette nõudluse vähenemiseks ning ei näe põhjust, et Tesla oleks kuidagi eelistatud seisuses. Teiseks ei tasu kindlasti alahinnata Elon Muski mõju ja teemasid, millega ta viimased pool aastat meedias silma on paistnud.“