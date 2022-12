Selgub, et tema omanduses on Eesti suurim puukool, kuid palju muudki. Meediaveergudel on ta olnud just Forestplanteriga. Ei saa öelda, et ta kuidagi varju hoiaks, kuid väga esile kerkinud pole ta seni samuti. Igasugustes jõukate ja vägevate top-ides teda ei leia.