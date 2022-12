Enam kui veerandi eestlaste jaoks on jõulupühade ning aastavahetuse kulutused tekitanud rahalisi raskusi

Eesti elanike suhtumine aastavahetusel seni tavapäraseks peetud ilutulestikku on valdavalt negatiivne, selgub Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse värskest uuringust. 40% küsitluses osalenud inimestest peab ilutulestikule raha kulutamist mõttetuks, lisaks lõpetaks 37% vastanuid ilutulestiku laskmise ära loomade heaolu ning 30% vastanuid ilutulestiku keskkonnakahjude tõttu. Kui keskkonnakahjusid tõid uuringus sagedamini põhjusena esile 16–29-aastased ja kõrgharitud, siis loomade heaolu oli sagedamini südamel üle 65-aastastel. 23% vastanuid tunnistas, et ilutulestiku laskmine jätab neid ükskõikseks.

Kõigest 5% elanikke märkis, et peab ilutulestikku väga oluliseks ja kulutab sellele nii palju raha, kui soovib. Lisaks arvas 8%, et sooviks küll ilutulestikule kulutada, kuid selleks napib raha, ning 11% ostab ilutulestikku juhul, kui selleks jääb raha muudest kulutustest üle. Vaid protsent vastanuid tunnistas, et tunneb survet osta aastavahetuseks ilutulestikku.