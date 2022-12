Teeme intervjuu majandus- ja taristuminister Riina Sikkutiga täpselt sel ajal, kui soomlased rõõmustavad hiigelsuure LNG-laeva Exemplar Inkoo sadamasse saabumise üle. „Loodame, et seal on täna ilus ilm,“ ütleb Sikkut, kes teab, et ka osa meie ajakirjanikke on seal, et laevameeskonda tervitada. Gaasist saab ka jutuajamise esimene teema.