Euroopa parim börsiindeks on sel aastal olnud Istanbuli XU100. Seda küll õnnetul põhjusel: nimelt on Türgi inflatsioon üle mõistuse kõrge, tipnedes oktoobris 85,5% juures. See on pannud sealseid inimesi otsima pelgupaika börsilt.

FOTO: Shutterstock