Eesti Päevaleht korraldab energeetikakonverentsi: laval on valdkonna tipptegijad, erakondade esimehed, külaline Ukrainast, raskustes tarbijad

„Tänavu märtsis, mõni nädal pärast Ukraina sõja algust, toimunud konverentsil arutati nii Eesti energeetika tippude kui poliitikute poolt, et oleme bürokraatia ja põlevkivi lembuse tõttu kaotanud aega, et tegeleda meie energeetika tulevikuga. Sõda kui äratuskell ning energiapoliitika tõus Euroopa peamiseks majandusteemaks on muutnud Eestile, nagu ka paljudele teistele riikidele, eluliselt tähtsaks kiired otsused. Ometi pole paljude turuosaliste jaoks tempo piisav, aga aega enam pole. Suured valikud tuleb teha lähiajal ja üheks võtmehetkeks on 5. märtsi riigikogu valimised, nagu ka sellele eelnevad seisukohad ja uue valitsuse esimesed otsused. Loodame, et meie konverents aitab kaasa selgete seisukohtade kujunemisele, nende mõistmisele ja Eesti jaoks parimate otsuste sünnile,“ lausus Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.