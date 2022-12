Tegemist on tunni kohta kõige soodsamate hindadega detsembris: kella 4–5 vahel on hind 0,65 eurot/MWh ning 5–6 vahel on hind 0,57 eurot/MWh. Alates jõululaupäevast on elektri hinnad langenud ning kuu soodsaima keskmise elektri hinnaga päev oli 26.12.2022, mil hinnaks oli 41,54 eurot/MWh.