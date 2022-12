Saneerimisel hoiu-laenuühistu ähvardab telereklaamis laimajaid kohtuga. TV3: reklaam pole õigusaktidega vastuolus

Detsembris tegi hoiu-laenuühistu saneerimiskavaga ette nähtud väljamaksed kõigile esimesse gruppi kuuluvatele osanikele, järgmised väljamaksed teeb ERIAL 2023. aasta juunis. ERIAL Kinnisvara kutsus detsembris eetris olnud telereklaamis inimesi tutvuma oma kinnisvaraarenduste kodulehega. Jõululaupäeval eetris olnud reklaamis kutsus ERIAL inimesi üles mitte kuulama ühistu kohta avaldatud negatiivset infot, lisades, et nad on teinud väljamakseid saneerimiskava järgides.

„Meedias jätkub ERIALi diskrediteerimisele suunatud laimuvoog. See informatsioon on ebaprofessionaalne ja kontrollimata ja meie peame sellist tegevust pahatahtlikuks, eesmärgiga tekitada ERIALi vastu negatiivset suhtumist ühiskonnas. Igale valeväitele hakkab ERIAL vastama kohtuliku hagiga, et liikmete huve kaitsta. Täname igat ERIALi liiget, kes ei tulnud ülalmainitud provokatsioonidega kaasa, usalduse eest,“ kõlas hoiu-laenuühistu telereklaamis.