Eesti Panga eelarve kasvab järgmisel aastal. Üks osa investeeringud tehakse energiasäästu

Kui jätta kõrvale kulutused sularahale, mis erinevad aastast aastasse väga palju, siis on eelarve kulud 26,3 miljonit eurot ja kasv 2022. aastaga võrreldes 3 miljonit eurot ehk 12,7 protsenti.

2023. aastal on Eesti Pangal plaanis tellida juurde 50euroseid pangatähti ning valmistada erikujundusega 2eurone, mis on pühendatud rahvuslinnule ehk suitsupääsukesele. Lisaks toodab keskpank kullast ja hõbedast meenemündid hansalinn Tartu auks ning hõbemündid Eesti talupere ja riigitegelaste Konstantin Koniku ja Konstantin Pätsi auks.

Lisaks keskpanga tavapärastele tegevustele on 2023. aasta arendustegevustega seotud olulisemad märksõnad jätkuvalt küberturvalisus, erinevateks kriisistsenaariumiteks valmisolek, aga ka sammud energiakulude vähendamiseks. Järgmisel aastal jätkuvad Euroopa Keskpankade Süsteemi üleeuroopalise kiirülekandesüsteemi (TARGET) ja väärtpaberiarvelduste ühisplatvormi (T2S) liitmise ning tagatishaldussüsteemi (ECMS) projektidega seotud Eesti Panga sisesed arendustööd. Oluline on ka osalemine üleeuroalases digieuro uurimisprojektis, mille tulemusi on oodata järgmise aasta sügisel.