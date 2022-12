Päev börsil: jätkub aastavahetuse eelne vaikelu, Leedu energiafirma hakkab Lätis arendama päikeseparke

Tallinna börsi põhinimekirjas liikusid täna enam kui protsendi võrra vaid PRFoodsi (+1,41%) ja Harju Elektri (-1,38%) aktsia hinnad. Leedust lisandusid veel Apranga (+1,9%) ja Linas Agro Group (+1,51%). Tallinna börsiindeks langes täna grammi võrra, 0,02%.

Ehitusfirma Nordecon teatas täna, et kontserni ettevõte Embach Ehitus OÜ ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts sõlmisid töövõtulepingu Viljandi Päästeameti komando ehitustööde teostamiseks. Lepingu maksumus on 3,9 miljonit eurot koos tellija reserviga, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2023. aasta lõpp.

Leedu energiafirma Ignitis teatas, et ostab Lätis päikeseenergiafirma, jättes küll selle juures täpsustamata, mis ettevõttega tegu on. Arenduses olevate projektide kogumaht on 300 MWp (p viitab päikeseenergia puhul tipuvõimsusele). Koguinvesteeringu - nii ostuhinna kui kapitaliinvesteeringute - mahuks on algsetel hinnangutel 213 miljonit eurot. Projektid võiksid jõuda ehitusse 2024. aastal ning töökorda 2025. aastal.

Euroopas on täna börsid eelkõige rohelises. Inglaste FTSE 100 on tõusnud 0,1%, prantslaste CAC 40 ja Põhjamaade indeks OMX Nordic 40 0,6% ning sakslaste DAX 0,7%. Indeksites on kõige suuremat liikumist näidanud Saksa farmaatsiafirma Sartorius, mis on tõusnud 3,4%.

Roheliselt on päev alanud ka USA-s, kus Dow Jones on kerkinud 1%, S&P 500 1,5% ja Nasdaq Composite 2%. Suurettevõtete seas on enim tõusnud Tesla aktsia (+6,9%), millele järgnevad Warner Bros. Discovery (+4,5%) ja Netflix (+4%). Eelnevad on olnud ka selle aasta ühed suurimad kaotajad. Tesla on sel aastal 69,7% miinuses, Warner Bros. Discovery 63,3% ja Netflix 51,7%.