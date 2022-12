Miljardäri ja tema abikaasa mõrv on lahendamata. Poeg tegi meeleheitliku pöördumise

Politsei ei ole suutnud mõrvarit leida ning Jonathon Sherman on nüüd oluliselt tõstnud tasu selle info eest, mis temani või nendeni viiks. Kui varem oli ta välja pannud 7 miljoni eurose summa, siis nüüd on see tõusnud 25 miljonini.

Barry Sherman oli Apotexi tegevjuht, mis toodab gereerilisi retseptiravimeid. Ta oli koos naisega seotud ka heategevusega. Tõsi, ettevõtluses kasutas ta ka kaheldavaid võtteid ning elu lõpus oli tal pooleli mitu kohtuasja. Mõned neist omaenda pereliikmete vastu.

Poeg andis CBC vahendusel teada, et soovib juhtunu enda jaoks selgeks saada. „Leppimine ei leia aset, kuni ei ole selgust, kes sellise koletu teo toime pani. Kuni nad on kohtupingis ja saavad karistuse,“ kõlas tema teade. Ta ütleb, et iga päev peale vanemate surnukehade leidmist on tema jaoks olnud õudusunenägu.

„Mind on tabanud valu, kaotus ja kurbus ja need tunded vaid kasvavad mu sees. Seda valu tunnen alati kui mõtlen, et mu enda kaks last ei saa kunagi veeta aega mu vanematega. Mu vanemad olid väärt seda, et oma töö vilju nautida ja veeta oma elu lõpu nii nagu vanavanemad peaksid – oma perega. Ma igatsen oma vanemaid rohkem kui oskan kirjeldada ja elu aeg jääb mind kummitama see, mis nendega juhtus,“ ütles ta.

Nüüd näitab aeg, kas keegi tuleb sellise summa peale ka tõeseid vihjeid andma.