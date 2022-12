UURING | Naised annetavad rohkem kui mehed. Enim olid sel aastal pildis Ukraina ning lapsed

Uuring näitas, et Eesti elanikest annetab 71% ehk igast kümnest inimesest vähemalt seitse. 52% inimestest annetab aeg-ajalt, 13 protsendil on pangas sisse seatud automaatne püsiannetus ja 6% inimesi teeb annetusi ainult detsembris. 29% uuringule vastanutest ei anneta üldse.

Naiste seas on annetamine populaarsem

Selgus, et naised annetavad märksa sagedamini kui mehed. Naistest teeb seda 77%, meestest aga 65%. Üldjuhul eelistavad naised meestest enam ka automaatseid igakuiseid annetusi. Lausa viiendikul naistest on mõni selline püsiannetus seadistatud, meestest tunnistas sama ainult kaheksa protsenti.

Kõige vähem annetavad inimesed vanuses 35–44 eluaastat, neist teeb seda 64%. Teiste vanusegruppide seas ulatub see näitaja üle 70%. Annetamine on populaarne Lõuna- ja Lääne-Eestis, kus seda teeb 80% vastanutest. Kõige vähem annetajaid on aga Ida-Eestis, kus seda teevad pisut vähem kui pooled inimesed. Viiest eestlasest annetavad enamasti neli, teiste rahvuste esindajatest ligi pooled. Mida kõrgem on inimese sissetulek, seda tõenäolisemalt jätkub tal raha ka annetamiseks ja seda rohkem teeb ta automaatseid püsiannetusi.