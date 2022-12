Luminor ennustab Eestis kinnisvarahindade olulist langust

„Kinnisvara ei krabata enam sellises tempos nagu varem, vaid vaadatakse ja kaalutakse erinevaid võimalusi pikemalt,“ kinnitas Rebane. Eriti oluliseks on muutunud pankadega konsulteerimine. „Varem hindasid inimesed oma võimalusi adekvaatselt ning aimasid, et nad saavad laenu neile vajalikus mahus. Viimasel ajal on aga elamiskulud väga palju tõusnud ning pangad hindavad inimeste maksevõimekust veelgi konservatiivsemalt,“ lisas ta.

Suuremat langust ei prognoosi

Praegust olukorda kinnisvaaturul iseloomustab mõistmine, et rahale on tekkinud hind ning see ei leba enam tasuta maas. Pikemas perspektiivis peaks see hakkama vähendama ka inflatsiooni. „Kui inimesed paiskavad turule vähem raha ning neil ei ole seda nii palju kulutada, siis peavad ka teenuste ja kaupade müüjad hindu korrigeerima. See põhimõte peaks töötama ka kinnisvaraturul, ehkki ekspertide arvamused võivad siinkohal veidi lahkneda,“ märkis Rebane.