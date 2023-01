Puitmajade tootjad: juba praegu on aeg teha ühiseid jõupingutusi Ukraina ülesehitamiseks

„See ja ka 2021. aasta on olnud järjepideva ümberplaneerimise ja kohastumise märgi all. Kindlasti on sektori ettevõtete lõikes erinevusi, kuid majatehased on kriitilise pilguga üle vaadanud oma ressursid, sisendhinnad ja eelarvelised vahendid ning teinud korrektuure,“ räägib Kadaja.

Järsult kallinenud ehitushinnad, kodukulud, intressid ning euribor on pannud kliente kavandatud projektide ehitamise üle järele mõtlema. Sellele vaatamata püsib nõudlus tehases eeltoodetud puitmajade järgi aga kõrge. „Tõsi, raskemaid aegu näevad hetkel aiamajatootjad, kelle toodete suur koroonaaegne nõudlus on järele andmas. Samal ajal suuremate hoonemudelite tootjatel on tööjärg ees keskmiselt poole aasta jagu, mis on ka mõistlik tööjärg,“ ütleb Kadaja.

Kadaja hindab, et kallinenud kodukulud võiksid anda tõuke suuremale renoveerimislainele, mis võiks omakorda puitmajatootjatele lisatööd pakkuda. „Praegu on käimas KredExi prooviuuring kortermajade tehaselisele rekonstrueerimisele. Küllap on see ka hea lävepakk mõnel tootjal tootmise laiendamiseks,“ arvab ta.

Lisatööd võiksid pakkuda ka Ukraina ülesehitamisega seotud projektid. „Praegune moodullasteaed võiks saada esmaseks väravaks ja ühtlasi sõnumiks, et juba praegu on aeg teha ühiseid jõupingutusi Ukraina ülesehitamiseks – pakkudes Ukraina peredele ja lastele korralikke elamistingimusi ja täisväärtuslikku elukeskkonda,“ lisab Kadaja.