Sääste ei olegi palju kadunud. Väga palju raha on inflatsiooni pureda

Novembrikuus oli kodumajapidamiste hoiustel kokku 11,056 miljardit eurot, mis on vaid veidi vähem kui kuu varem. Ettevõtete hoiuste maht on vähenenud pisut kiiremas tempos.

Huvitav on see, et kasvanud on mitteresidentide hoiuste maht, mis ületas novembris esmakordselt 2 miljardi euro piiri ja kasvades kuuga lausa 125 miljoni euro võrra.