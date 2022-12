„Maksumaksjatena ja valijatena peaksime aru saama, et kõik need soodustused ja hüved tulevad tegelikult meie enda raha eest, mida poliitikud meile pakuvad. See ei ole taevamanna, mida poliitikud jagada saavad,“ sõnas Eesti Panga president Madis Müller.

FOTO: Tiit Blaat | Delfi Meedia