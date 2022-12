Suur mõju. Eesti Gaas langetab oluliselt gaasi hinda

Eesti Gaasi kodukliendi paindliku paketi hind hakkab veebruarist olema senise 1,75 eurot/m³ asemel 1,25 eurot/m³. Tegemist on teadaolevalt hetke madalaima hinnaga Eestis.



„Euroopa on gaasinappuse kartuses mahutid täis varunud ning tagavara on oluliselt suurem kui varasematel aastatel sel ajal. Samas mahutid tühjenevad sooja ilma ja energiakulude säästmise tõttu aeglaselt, mis on ka nõudlust vähendanud ja toonud maailmaturu hinna alla,“ selgitas Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov.



Eesti Gaas on sel aastal korduvalt klientide jaoks gaasi hinda langetanud. „See, kas saame senise langustrendiga jätkata, sõltub ilmaoludest ja nõudluse muutusest. Oleme omalt poolt ka gaasitarbimise suurenemiseks valmis ning kindlustanud lähikuude varud LNG-tarnetega,“ märkis Kotov. „Samuti teeme juba ka tööd selle nimel, et aasta esimestel kuudel oleksid veel täiendavad LNG-tarned kindlustatud.“



Ettevõte on tänavu gaasi tarninud viie suure LNG-laeva mahus. Mais jõudis Klaipeda terminali Ameerika Ühendriikidest gaasitanker Aristidis. Juunis saabus Ameerika Ühendriikidest Diamond Gas Crystal ja Norrast Arctic Princess, oktoobris Ameerika Ühendriikidest Isabella ning novembris Norrast Arctic Aurora.



Eesti Gaas pakub klientidele maagaasi nii torugaasi, surumaagaasi (CNG) kui veeldatud maagaasi (LNG) kujul ning haldab riigi suurimat gaasivõrku. Ettevõte arendab aktiivselt taastuvenergiaportfelli päikeseenergia ja rohegaasi (biometaani) tootmise ja müügi näol.



Eesti Gaas tegutseb Soomes, Lätis, Leedus ja Poolas Elengeri kaubamärgi all. Kontsernil on kokku 50 000 klienti. Peale seda, kui ettevõtte omandas Eesti üks suurim investeerimisettevõte Infortar, on Elenger kasvanud piirkonna suurimaks erakapitalil energiafirmaks, ettevõtte müügist üle 70 protsendi moodustab müük välisturgudel.