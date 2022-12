Utilitase Saare-Liivi meretuulepargi arendus sai olulise heakskiidu

Kui tavapäraselt alustatakse uuringutega alles pärast programmi heakskiitmist, siis Saare-Liivi meretuulepargi puhul on esimese aasta uuringud juba teostatud ning esmased tulemusedki teada.

„Saare-Liivi meretuulepargi keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmisel tegid tõhusat koostööd nii kaasatud ametkonnad kui ka menetluse eest vastutav TTJA, mis viis programmi heakskiitmiseni vaid ühe aastaga. See on Eesti oludes erakordselt kiire. Me alustasime kõikide hoonestusloa algatamise otsuses välja toodud uuringutega koheselt, seega saime juba KMH programmi menetlemise ajal anda nii avalikkusele kui otsustajale täpsemat teavet läbiviidavate uuringute mahu ja sisu osas, lisaks võitsime ajaliselt vähemalt aasta,“ selgitas Utilitas Windi planeeringute ja keskkonnamõjude hindamise juht Kristiina Nauts.