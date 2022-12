Käimasolev aasta pidi logistikutele tooma stabiilsuse, kuid kõik keerati taaskord pea peale

Kõige drastilisemalt avaldub kaubamahu vähenemine meretranspordis. Klientide jaoks on vähenenud nõudlus toonud kaasa madalamad hinnad. Võrreldes näiteks Hiina-Eesti marsruudi ühe konteineri transpordi hinda, on see tippajaga võrreldes langenud juba mitmekordselt. Huvitav tõik olukorra juures on ka see, et osa laevadest on pandud isegi aeglaselt liikuma, et hoida kaupu kauem merel. Kuna kaubalaod on täis, siis klientidele sobib, et kaubad loksuvad pikemat aega merel.

Põhjust võib otsida viimaste aastate hektilisusest kaubanduses. Tootmisseisakute või out of stock (lao tühjenemise) olukorra vältimiseks on paljud ettevõtted varunud mõnevõrra suuremad laovarud kui varasematel aastatel. Samas on aga nõudlus vähenenud ja suuremahulist aastalõpu ostubuumi pole. See on viinud olukorrani, kus nõudlus rahvusvahelise kaubaveo järele on liikumas selges langustrendis.

Nagu igal aastal, on e-kaubanduses ja pakiäris praegu kibekiire aeg, kuna kinkide tellimine ja pakkide saatmine jõuab jõulude-eelsel perioodil haripunkti. Kui tavaliselt esitab aastalõpp suure väljakutse ka rahvusvahelisi kaubavedusid korraldavatele logistikutele, siis sel aastal on olukord nende töös pigem rahulik.

Hästi läheb praegu ettevõtetel, kes rahuldavad kriisist tulenevat hetkelist nõudlust, näiteks pakuvad taastuvenergia lahendusi, generaatoreid, soojuspumpasid jms. Samas on arvukalt ettevõtteid, kes on varasemates keerulistes aastates karastunud, ebastabiilsusega kohanenud ja varude juhtimisel varasemast enam panustanud pikaaegsemasse planeerimisse. Üldjuhul suudavad turbulentsetest aegadest läbi tulla tugevamad ja innovaatilised ettevõtted, nõrgemate osas näeme korrektsioone ja kokkutõmbumist.

Selle aasta alguses uskus enamus, et pärast mitut keerulist aastat saabub lõpuks stabiilne aeg, kuid peagi sai selgeks, et varuks oli veel üks kaootiline ja ootamatusi täis aasta. Venemaa sissetung Ukrainasse pööras pea peale kogu maailma, sealhulgas lõi segamini väljakujunenud logistikaahelad ja mõjutas tekkinud energiakriisi kaudu kogu maailma majandust.

Lennutranspordis oli 2022. aastal üheks suurimaks mõjutajaks koroonaviiruse piirangute lõpetamine – see soodustas inimeste reisimist ja uute lennuliinide avamist. Kuna umbes 50% lennutranspordi kaubast veetakse reisilennukite kõhus, on uute liinide lisandumine toonud juurde ka kaubaruumi. Kuid ka õhus ületab kaubaruumi pakkumine jätkuvalt nõudlust ja see on toonud transpordihinnad oluliselt mõistlikumale tasemele võrreldes koroonaaegse hinnatasemega. Ka maanteeveoettevõtted kurdavad oluliselt vähenenud mahtude üle käesoleva aasta viimases kvartalis.

Kui veel mõni nädal tagasi tundus, et globaalses transpordis on olukord muutunud üsna stabiilseks ja erilisi tarnehäireid ei ole, siis praeguseks on olukord jällegi muutunud. Hiinas vohava koroonaviiruse tõttu on sadamates hakanud konteinerite laevadele lastimise ja väljavedamise aeg taas pikenema. Samas on ka mitmed Euroopa suuremad lennujaamad andnud hoiatuse, et tööjõu puuduse tõttu on oodata viivitusi kaupade käsitlemisel. Nii et „huvitav“ ajajärk logistikamaailmas on jätkumas.

Tarneahelad lühenevad ja muutuvad lokaalsemaks

Globaalpoliitiline olukord on süvendanud deglobaliseerumise trendi. Kui stabiilsel ajal otsivad ettevõtted pigem optimeerimisvõimalusi, siis praegu on fookus riskide vähendamisel. Seepärast proovivad ettevõtted tarneahelaid lühendada ja seeläbi riske vähendada. Kuigi tooted on Euroopas üldjuhul mõnevõrra kallimad kui Aasias, on just tarnekindlus põhjuseks, miks nii mõnedki Eesti ettevõtjad on leidnud alternatiivse tarnepartneri Euroopast.

Oluline põhjus tarneahelate lühendamiseks on ka saaste vähendamine – pikad tarneahelad saastavad rohkem. Samuti on oma osa robotiseerimisel – töö liigub järjest enam robotiseerimise suunas ja enam ei ole vahet, kus kohas robot tööd teeb, oluline on toormele ligipääs. Vähemtähtis pole ka toodete eluea lühenemine, mis nõuab tooteseeriates üha sagedasemaid muudatusi ja kiiremaid tarneahelaid.

Digitaliseerimine aitab logistikasektoril toime tulla

Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangul jätkub maailmamajanduse jahtumine ka 2023. aastal, kuna maailma majandus kannatab jätkuvalt inflatsiooni, sõja ja koroona tagajärgede all. Ka kaubamahtude kukkumine annab märku majanduse globaalsest jahenemisest ja sellest tulenevast nõudluse puudusest.

Väiksem nõudlus survestab logistikasektorit ellujäämiseks astuma suuremaid ja julgemaid samme digitaliseerimise taseme tõstmiseks, sest vaid nii saab sektor muutuda läbipaistvamaks ja efektiivsemaks. Digitaliseerimisest saadav suurim võit on tarneahelate läbipaistvus, mis võimaldab kõigi logistikaprotsesside täpset optimeerimist ja annab võimaluse oluliselt kiiremaks reageerimiseks igasugustele muutustele.