Levivad kuuldused kõigi Standardi töötajate koondamisest. Veskimägi lükkab info ümber

Ärilehele laekus info, milles oli kirjas: „siseinfo põhjal on Standard koondanud kõik töötajad ning pankroti vältimiseks on palgal vaid juhtkond.“

Standardi nõukogu esimehe Enn Veskimägi sõnul ei vasta see info tõele. Ta lisas, et kolmandik töötajatest on alles. „Standard töötab vähemalt jaanuari lõpuni, võib-olla ka veebruarini,“ kinnitas Veskimäe, lisades, et seda, mis edasi saab, on näha jaanuaris. „Praegu on partnereid, kes tahavad toota meie tehastes,“ märkis ta.