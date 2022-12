Pankur: tulevasi pensionäre saaks muuta jõukamaks, kuid on üks takistus

Karmide tõdede väljaütlemine tekitab alati ärevust ning nüüdki on saanud meediast lugeda seinast seina arvamusi, mida pensionite asjus teha tuleks. Küll on räägitud sellest, kuidas pensioniteks kogutavat raha teistmoodi ümber jagada, et keegi vanaduses päris külma ja nälga ei jääks. Kuulda on olnud hääli, et olgu riikliku pensionisüsteemiga nagu on, mõelgem hoopis, kuidas väärikas eas kodanikke veel rohkem tööturule kaasata. Ka see on õige mõte, aga siin on Eesti juba Euroopa esirinnas ja seeniorite tööhõive veelgi tõstmine aitaks probleemi ainult veidi leevendada. Otsapidi on jõutud isegi karjääri ja laste saamise vastandamiseni, kuigi väärikas eas kodanike tugivõrk on just seda tugevam, mida rohkem suudab ühiskond toetada töö- ja pereelu ühildamist.