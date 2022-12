Üle maailma tuntud joogitootja viib kõik oma Eesti äritegevused kohaliku Tankeri alla

Royal Unbrew Eesti OÜ ühendatakse Tanker Brewery OÜ-ga alates 1. jaanuarist 2023. Lisaks oma kaubamärgi all toodetavale ja müüdavale käsitöö ning premium-õllele hakkab Tanker Eestis turustama ka teisi seni Royal Unibrew Eesti portfellis olevaid kaubamärke, millest tuntuimad on Heineken, Pepsi ja Cido. Tanker võtab üle ka kõik Royal Unibrew Eesti lepingud ja töötajad.

Royal Unibrew Baltimaade juht Marius Valdas Kirstukas selgitas, et Royal Unibrew strateegia on kõikidel turgudel anda kohalikele kaubamärkidele ja ettevõtetele võimalus areneda. „Tegutseme sarnaselt ka teistes siinse piirkonna riikides, kus grupi lokaalne tegevus on koondatud kohaliku ettevõtte alla. Royal Unibrew Eesti oli siiani turustusettevõte, mis keskendus peamiselt globaalsete partnerluste arendamisele Heinekeni ja Pepsico’ga. Kohaliku tootja Tanker Brewery ost võimab meil tugevdada positsioone 3. mängijana Eesti duopoolsel õlleturul. Meie eesmärk on tugevdada Tankerit ja võtame pikaajaliselt sihikule eesmärgi saavutada Eesti turul kohalike õlletootjate seas kahe suuremaga võrreldav positsioon,“ selgitas Kirstukas.