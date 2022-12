Aastalõpu üllatus. Börsielekter on üliodav ja käib ka miinuses ära

Kui hommikul tuli Eesti Gaasilt rõõmusõnum, et veebruaris langetavad nad hinda 30%, siis head uudised energiaturul jätkuvad. Aasta viimasel päeval on Nordpooli järgi Eesti keskmine elektri hind lausa 11,46 eurot MWh kohta. Maksimaalselt ulatub hind homme 59,29 euroni ning langeb öötundidel ka –0,04 peale. Turul on näha ka testimisel oleva Olkiluoto-3 mõjusid. Kuna ilmaprognoos jaanuari alguseks on tavapärasest soojem, siis võib eeldada, et odava hinna pidu jätkub veel pikka aega. Küsimus on: kas see kõik meelitab universaalteenuse kasutajad taas börsile?