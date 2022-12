Tuntud šokolaaditootja kaevati kohtusse, kuna maiustused sisaldavad raskmetalle

Kolmapäeval esitatud hagist selgub, et Christopher Lazazzaro poleks ostnud Hershey tumedat šokolaadi, kui oleks teadnud, kui palju raskmetalle neis on. Ta andis hagi kohtusse pärast seda, kui tarbijaportaal Consumer Reports avalikustas 28 tumeda šokolaadi testitulemused.

Uuringust selgus, et kõik 28 testitud šokolaadi sisaldasid raskmetalle ning 23-s neist, sealhulgas Hershey toodetes, on nende kogus potentsiaalselt ohtlik, kui inimene sööb päevas rohkem kui 28 grammi šokolaadi.

Lazazzaro loodab, et Hershey on oma toodete koostisainete osas aus, ning rõhutab, et suurtel šokolaadiarmastajatel tasub nende tooteid seni vältida.