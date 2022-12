TAGASIVAADE AASTALE | Maakler: sel aastal mängiti börsidel jõujooned ümber

Kui 2021. aasta tegija oli eelkõige jaeinvestor, kes surus USA-s põlvili nii mõnegi hedge-fondi ja märkis täis kõik IPO-d, mis talle koduturul lauale toodi, siis nüüd võib öelda, et 2021. aastal alustanu jõudis peole täpselt viimaseks lauluks. Investoril tuli hakata silmitsi seisma olukorraga, kus keskpangad üle maailma on asunud ajaloo kiireimas tempos intressimäärasid tõstma, et inflatsiooni kontrolli alla saada. See on omakorda ümber mänginud senised jõujooned kasvu- ja väärtusaktsiate vahel.