Venemaa Yandexi kaasasutaja kirjutas töötajatele hüvastijätusõnumi

Volozh astus tagasi tegevjuhi kohalt ja lahkus juhatusest pärast seda, kui Euroopa Liit lisas ta juunis Venemaa üksuste ja isikute vastu suunatud sanktsioonide nimekirja. Volozh nimetas ELi otsust „ekslikuks“. Yandex on püüdnud leida tasakaalu oma lääne investorite ja Kremli vahel. Ettevõte müüs sel aastal oma uudisvoo ja kodulehe riigi kontrolli all olevale konkurendile VK-le.

„Nagu te teate, ei ole ma juba mõnda aega tegelenud Yandexi Venemaa äriga, kuid sel aastal pidin ettevõttest täielikult lahkuma,“ sõnas Volozh Reutersi andmetel. „Arvestades kõike seda, mis on viimastel kuudel juhtunud, saan aru, et ma ei öelnud kunagi hüvasti,“ lausus ta. „Yandex oli minu jaoks eluprojekt. Tänan kõiki, kes aitasid ehitada riigi parimat tehnoloogiaettevõtet.“

Yandexi Hollandis registreeritud valdusettevõte teatas eelmisel kuul, et kavatseb loovutada enamiku Yandex Groupi, sealhulgas selle peamiste tuluallikate omandiõiguse ja kontrolli, mis võib viia Kremli mõju suurenemiseni mõne Venemaa interneti tugiteenuse üle. Venemaa presidendi Vladimir Putini kauaaegne liitlane Aleksei Kudrin on ühinenud ettevõtte arendusnõustajana. „Ma loodan, et saan nõustada nelja rahvusvahelist idufirmat, mis võivad tulevikus Yandexist sõltumatult areneda,“ ütles Volozh.