Kütuseäri Bermuda kolmnurk: ühest Harjumaa külast põgenevad lõpuks ka kõige hämarama tegevusega ettevõtted

Kompleks ise on ümbritsetud kolmemeetrise betoonaiaga, mida ilustavad kohati koolilaste grafitid ja maalingud. Värav näeb välja nagu Trumpi piirimüür. Kui kuskilt õnnestub müüri vahelt naftabaasi õuele ka sisse näha, ei saa vaataja just kuigi esindusliku esmamulje osaliseks. Mitmed hooned näivad mahajäetud ning enamik ala on metsa kasvanud.