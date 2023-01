Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Kristjan Järvan, kes oli üks peamisi tegijaid universaalteenuse taga, ütleb, et see on oma eesmärki väga hästi täitnud. Alexela energiakaubanduse portfellijuhi Kalvi Nõu sõnul on seda aga keeruline hinnata, kuna elektri börsihind on viimasel ajal tihti universaalteenuse hinnast odavamgi.