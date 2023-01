Iseseisev töötaja saab nüüd ise oma tööaega valida. Vaata, mis veel tööga seotud seadustes tänasest muutus

Paindlikumaks muutub ka valveaja kasutamine IKT valdkonnas. Poolte kokkuleppel ei pea igapäevast ja iganädalast puhkeaja piirangut kohaldama täistööajaga töötavale töötajale, kelle tööülesanne on IKT teenuste ja taristu järjepideva toimimise või infoturbe tagamine. IKT-teenuste puhul võib tekkida vajadus rakendada vajalike teadmiste ja oskustega töötajaid järjepidevalt valvesse pikema perioodi jooksul. Näiteks võib olla oluline, et töötja on valmis ootamatu vajaduse korral lahendama infosüsteemi tõrget või infoturbeprobleemi. Selline valveaja erisus peab olema võimalik vaid põhjendatud juhtudel ning pooled võivad kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest 30 kalendripäeva ette.

1. jaanuarist jõustuvad ka seaduste alamaktid

Kutsehaiguste loetelu täiendati posttraumaatilise stressihäire ja muude haigustega, mida põhjustavad töökeskkonna psühhosotsiaalsed ohutegurid. Tööandjal on kohustus uurida kutsehaigestumist, selgitada välja kutsehaigestumise asjaolud ja põhjused ning kindlaks määrata abinõud samalaadse juhtumi kordumise vältimiseks. Kui töötervishoiuarst on töötajal diagnoosinud kutsehaigestumise ning selle tõttu väljastatud töövõimetuslehe, saab töötaja Haigekassalt haigushüvitist haigestumise 2. päevast. Edaspidi on töötajal ka võimalus nõuda tööandjalt hüvitist, kui tekkinud terviseprobleem on põhjustatud töökeskkonnas esinevast, kuid maandamata psühhosotsiaalsest ohutegurist.

Töötervishoiuteenuse osutamise korra järgi on uueks töötervishoiuteenuseks ettevõtte töötervishoiu olukorra analüüs. Seda peab tööandja korraldama regulaarselt vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kolme aasta jooksul. Muudetud on ka tervisekontrolli korraldamise nõuet uuele töötajale. Juhul kui töötaja on viimase kuue kuu jooksul läbinud teise tööandja juures tervisekontrolli samade töökeskkonna ohutegurite ja sama töö laadi suhtes, võib tööandja korraldada tervisekontrolli töötaja esitatud tervisekontrolli otsuses märgitud ajal.