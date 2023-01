Tegemist on minu isikliku lemmikuga. Kruntide tükeldamine on loominguline tegevus, mitte kuiv „osta odavalt, müü kallilt“ spekulatsioon.

Rahulik krundiäri annab aega atra seada, leiutada parimat lahendust ja pidada läbirääkimisi kõikide vajalike asjaosalistega. See on nagu mõnus kamina ees kudumine, kuniks asjad oodatud rada mööda loomulikult kulgevad. See tundub nagu päris äri, sest kogu protsess ka tegelikult väärtustab vara, mis ühel päeval raha koju toob.