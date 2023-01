Raamat ütleb, et kuigi toornafta hind oli möödunud aasta lõpus langenud pea eelmise aasta tasemele, siis lõpptoodete hinnad on ikka märgatavalt kõrgemad. „Vene tarnete lõppemine tähendab, et kütust tuleb importida kaugemalt ja seetõttu on diislikütuse hind Euroopa hulgiturul ligi poole kallim kui 2021. aasta lõpus,“ toob ta välja.