Liisingumakse kindlustamine kogub ebakindlal ajal populaarsust

„Selleks, et keerulistel aegadel tagada turvatunne ootamatustega toimetulekuks, on suurenenud märgatavalt inimeste huvi meie uudse liisingumakse kindlustus vastu, mis kaitseb autoomanikke makseraskuste eest,“ rääkis Coop Liisingu juht Martin Ilves. Coop Liising pakub liisingumakse kindlustust alates eelmise aasta esimesest kvartalist ja teeb seda koostöös If Kindlustusega.