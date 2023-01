Inter Cars: sel aastal elavneb vanade autode remonditurg

Aapo Kitsingu sõnul loob kasutatud autode remondituru elavnemine soodsa pinnase valdkonna tehnoloogiliste lahenduste suuremaks vastuvõtlikkuseks. „Lansseerisime sel aastal Eestis autoteeninduste otsingusüsteemi Motointegrator.com, mis on sisuliselt sama nagu meile kõigile tuntud majutuse otsingusüsteem, kuid sealt leiab erinevad remondi ja hoolduse pakkujad, kelle juurde saab broneerida külastuse. Eestis on platvormiga jõudnud liituda juba üle 300 töökoja ja prognoosime, et 2023. aasta lõpuks saab keskkonnast valida juba umbes 600 töökoja vahel. Eesmärgiks oleme seadnud ligi 1000 töökoja lisandumise, mis moodustaks umbes 50% Eesti kvalifitseeritud töökodadest,“ märkis Kitsing ning lisas, et Motointegrator.com töötab Euroopas juba 16 erinevas riigis.

Poola börsil noteeritud Inter Carsi Eesti esindaja sõnul aitab remondi ja hoolduse otsingumootor lahendada ka digitaalsete hooldusraamatute probleemi. „Füüsiline hooldusraamat on kaasaegsetest autodest kadunud ning autotootjad on selle asendanud elektroonilise hooldusraamatuga, kuid probleemiks on see, et see pole lihtsasti ligipääsetav, nii autoomanikul kui mittemargiesindusel,“ lausus Kitsing.