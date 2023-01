IMF: maailma majandust ootab ees raske aasta

Uus aasta saab olema „raskem kui aasta, mille jätame seljataha,“ ütles IMFi tegevdirektor Kristalina Georgieva CBS-ile antud intervjuus. „Miks? Sest kolm suurt majandust – USA, Euroopa Liit ja Hiina – aeglustuvad üheaegselt,“ lisas ta.



2022. aasta oktoobris vähendas IMF maailmamajanduse kasvuprognoosi 2023. aastaks, kajastades Ukraina sõja jätkuvat mõju, samuti inflatsioonisurvet ja kõrgeid intressimäärasid, mida USA keskpangad, nagu USA Föderaalreserv, kehtestavad, et neid hinnasurveid ohjeldada.



Sellest ajast alates on Hiina alustanud oma majanduse taastamist, kuigi tarbijad on endiselt ettevaatlikud, kuna koroonajuhtumite arv kasvab. „Esimest korda 40 aasta jooksul on Hiina majanduskasv 2022. aastal tõenäoliselt maailma majanduskasvuga võrdne või sellest väiksem,“ ütles Georgieva.



Oktoobri prognoosis määras IMF Hiina sisemajanduse koguprodukti kasvuks eelmisel aastal 3,2%, mis on võrdne fondi 2022. aasta globaalse väljavaatega. Toona nägi ta ka, et Hiina aastane majanduskasv kiireneb 2023. aastal 4,4%ni, samas kui globaalne aktiivsus aeglustub veelgi.



Tema kommentaarid viitavad aga sellele, et nii Hiina kui ka maailma majanduskasvu prognooside järjekordne kärpimine võib olla tulemas selle kuu lõpus, kui IMF avaldab tavaliselt Šveitsis Davosis toimuval Maailma Majandusfoorumil ajakohastatud prognoose.



Georgieva sõnul püsib USA majandus eraldi ja võib vältida otsest kokkutõmbumist, mis tõenäoliselt tabab kuni kolmandikku maailma majandustest. Ta lisas, et USA on kõige vastupidavam ja võib vältida majanduslangust. „Me näeme, et tööturg jääb üsna tugevaks.“