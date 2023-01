Tänavune talv on Euroopal seni gaasi vaates edukas olnud. Suuresti tänu ilmataadile, kes on hoidnud siin kandis temperatuuri sellisena, et gaasi ei ole tulnud põletada nii palju, kui kardeti. Ent paljud hoiatavad, et kui ilm peaks lähikuudel krõbekülmaks pöörduma, on Euroopa taas hädas.