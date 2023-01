Võimas detsember. Gaasi tarbimine tegi Eestis läbi suure languse

Ajal, mil Euroopa on teinud suuri jõupingutusi, et gaasi sel talvel võimalikult palju säästa, on Eesti tarbijate panus sellesse olnud märkimisväärne. Kui 2021. aasta viimasel kuul tarbiti siin 767,8 GWh gaasi, siis äsja lõppenud kuul 454,3 GWh. See tähendab 41-protsendilist vähenemist.