Jõulude ajal lahkus meie seast Hiiumaa ettevõtja Mati Nurs, kes äsja sai suure tunnustuse

31 aastat tegutsenud ettevõte M ja P Nurst tegeleb elektriseadmete, kaabliköidikute, plastdetailide valmistamise ja rahvusvahelise kaubaveoga. Nurs sõnas pärast elutööpreemia saamist, et ettevõtte edukuse on taganud toodete kõrge kvaliteet ning tarnetäpsus. „See ongi meie edu võti - oleme õigel ajal õiges kohas.“

Nurs polnud enam igapäevaselt ettevõttes tegev, kuid oli endiselt firma nõukogu esimees ja ettevõtte elu-oluga kursis. „Mati Nursi lojaalsus oma sünnikohale ning tahe muuta Eesti väikseima maakonna elu paremaks, on olnud imetlusväärne,“ lausus EY partner Ranno Tingas. „See, et M ja P Nurst on suutnud tänaseni edukalt toimetada ning tegutseb täiel rinnal edasi, näitab, kui tugev on üks ettevõte, kui kogu perekond seisab ettevõtte hea käekäigu eest ja kogukonna heaolu on eesmärgiks. Mati on hoidnud oma ettevõtte maine väga kõrgel ka välispartnerite hulgas, mis on toonud talle suure usalduse ja pikaaegsed koostööd piiri taga.“