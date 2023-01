Majandusanalüütik: praegune surutis ei tähenda, et oleme samas seisus kui 2008. aastal

SEB eksperdi sõnul on see praegune esialgne arusaam euribori tõusu ajastusest. „Kui inflatsiooni kontrolli alla ei saada, siis ta võib kerkida ka veidikene kauem. Või siis teine võimalus on see, et kui juhtub n-ö mõni õnnetus, mis väga sageli kipub intressimäärade tõstmise lõpetama, siis võib see juhtuda ka varem,“ lisas Koppel ka teise stsenaariumi.