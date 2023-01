Dubai kaotab alkoholimüügi maksu.

Seoses kasvava konkurentsiga teistes linnades on Dubai kehtestanud viimastel aastatel mitmeid eeskirju, et muuta riik välismaalastele elamiseks ja töötamiseks atraktiivsemaks.

Turism on Dubai majanduses oluline tugisammas, kuid see on suunatud peamiselt luksussegmendile, mis jätab Dubaile paremad võimalused, et teenindada laiemat turgu.

Viin on Dubais laialdaselt kättesaadav, samas restoranides võib pint õlut maksta üle 15 dollari, veinipudelite hind võib küündida 100 dollarini. Sellest tingituna on riigi elanikud hakanud sõitma teistesse emiraatidesse, kus hinnad on odavamad, näiteks Umm Al Quwaini, mis asub Dubaist umbes 80 kilomeetri kaugusel.

Maritime and Mercantile International, kes on üks kahest Dubai alkoholitarnijast, teatas otsustavast sammust reklaamidega, mis kuulutavad nende pikkade autosõitude lõpetamist. Teine turustaja African & Eastern on juba langetanud hindu, et kajastada müügimaksu kaotamist. Mõlemad ettevõtted sõnasid, et viinalitsentsid, mis maksavad umbes 70 dollarit aastas, on nüüd tasuta. Litsentsid on jätkuvalt vajalikud, kuna Araabia Ühendemiraadid keelavad moslemitel alkoholi osta.

Emiraadi arenev kulinaarne stseen sai hiljuti hoogu Michelini poolt, kes andis 11 restoranile vähemalt ühe tärni, mis on Dubais esmakordne. Radisson Hotel Groupi Lähis-Ida ja Aafrika tegevjuhi Tim Cordoni sõnul on Dubai ja Londoni restoranide toiduhinnad üsna sarnased. „Hinnad erinevad, kui vaadate veinikaarti, mis on olnud juba mõnda aega probleemiks. See samm toob meid F&B-rindel taas võrdsele tasemele selliste sihtkohtadega nagu London.“

Cordoni sõnul annab alkoholimüügi maksu kaotamine restoranidele ja hotellidele paindlikkuse, et muutuda konkurentsivõimelisemaks. Ta lisas, et hinnalangus kandub edasi tarbijatele, kuna restoranid ja hotellid konkureerivad klientide pärast.