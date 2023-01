Energiaturu ülevaade: soojad pühad tõid elektrihinna alla kogu Euroopas, mõnes riigis isegi miinusesse

Samuti neutraliseerib see Soomet ja Eestit ühendava Balticconnectori gaasijuhtme töökindluse riski, sest soomlastel on LNG-ga varustatus nüüd olemas ja kui Baltikumist Soomet ei varustata, tuleb Baltikum ka Klaipeda LNG-ga välja. Gaasihinnad sellest uudisest meie jaoks kohe odavamaks ei lähe, kuna LNG-d tuleb osta maailmaturult maailmaturu hindadega. Küll on aga järjekordse LNG kai avamine Euroopas pika protsessi järjekordne samm, mis lõpuks viib Euroopa Venemaa gaasisõltuvusest vabaks ja siis langevad ka gaasihinnad.

Soome lahe piirkonna kõige olulisem sündmus toimus möödunud kolmapäeval, kui Ingå sadamasse jõudis 68 000 tonni veeldatud maagaasi mahutav ujuv LNG-terminal nimega Exemplar, misjärel algasid ettevalmistused tarnete alustamiseks. Vaid nädal varem teatas Soome gaasivõrgu operaator, et augustis alanud ehitustööd laeva vastuvõtmiseks jõudsid lõpule. Kümneaastase lepinguga seotud laev hakkab gaasiga varustama Soomet ja Baltimaid. Varustuskindluse koha pealt on see suurepärane uudis, sest enam ei ole põhjust karta, et gaas võiks suure tarbimise korral Baltikumis või Soomes otsa lõppeda.

Kuigi esimesed talvekuud on möödunud terves Euroopas kardetust kergemalt, ei ole sõjaeelne olukord kaugeltki taastunud ning riigid ja energiaettevõtted teevad pingutusi, et kõige külmemad kuud jaanuar ja veebruar võimalikult valutult üle elada. Pühade periood koos ligi kaheksa kraadi üle normi temperatuuridega andis võimaluse elektritootjatel viia läbi hooldustööd või peatada tootmine kütuse säästmiseks. Näiteks andis Prantsusmaa energiahiid EDF teada, et seiskas ajutiselt seitsme tuumareaktori töö, et hoida külmemate nädalate kartuses kokku kütust. Kokku võeti turult ära 6,3 gigavati jagu võimsust, kuid sellest hoolimata jäid päeva keskmised hinnad kümneid kordi soodsamaks kui veel nädal varem.

Ühtlasi on Euroopas vähenenud oht juhitud elektrikatkestuseks, mida selle ees ehk suurimat muret tundnud Prantsusmaal ei peeta tõenäoliseks enne jaanuari teist poolt.

Euroopa gaasivarud täitusid pühade ajal kiiresti

Nädala keskmine gaasihind oli 81,7 €/MWh (-15,6 €/MWh võrreldes eelmise nädalaga) ning Euroopa Liidu gaasihoidlatesse on alates jõuludest veidi rohkem gaasi juurde tulnud, kui seda on ära kasutatud. Selle tulemusena on gaasivaru keskmine täituvus taas veidi üle 83% tõusnud. Terve Euroopa kontekstis on keskmine näit 83 protsenti koguni 30 protsendipunkti võrra kõrgem kui tavapärane.

Euroopa Liit on varem välja öelnud, et kui kütteperioodi lõpuks on gaasihoidlate täituvus 50 protsenti, võib optimistlikumalt vaadata ka järgmise talve suunas, mida seni on kardetud kujunevat raskemaks kui praegune.