LHV pensionifondide juht Andres Viisemanni sõnul tuleb enne inflatsiooni muutustest rääkimist teha selgeks inflatsiooni olemus. „Inflatsioon on hindade pidev ja kiire tõus. Inflatsioon ei ole lihtsalt hindade kõrge tase, kui see on stabiilne. Inflatsioon on hindade muutus,“ kirjeldab ta.