Populaarsete tööandjate edetabeli tipus troonivad tehnoloogiaettevõtted. Võitja kolmandat aastat sama

2022. aasta populaarseimad tööandjad Eestis

Kaugtöö aina menukam

MeetFranki kaasasutaja ja tegevjuht Kaarel Holm kommenteeris: „Alates MeetFranki loomisest on meie eesmärk olnud muuta tööturgu läbipaistvamaks ning seada esikohale tööotsijale parima kogemuse loomine. Usun, et need tulemused näitavad, millised ettevõtted on seda edukalt suutnud teha ja võita seeläbi tööturul inimeste usalduse. Olulise trendina on märgata, et tööandjad lähenevad aina enam ise parimatele kandidaatidele ja ei jää ootama kandideerimisi. Saame öelda, et hoolimata keerulisest olukorrast Eesti ja maailma majanduses on kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid ikka puudu ning ettevõtted peavad töötajate nimel pingutama.“