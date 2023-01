Tallinki sõitjate numbrid jätkavad kasvu, kaubaveo mahud vähenesid

„Viimase kahe aasta jooksul pole meil õnnestunud näha reisijate arvu, mis ületaks aastas nelja miljoni piiri, ning kuigi 5,5 miljonit veetud reisijat 2022. aastal ei ole veel võrreldav meie koroonaeelse aja reisijate statistika näitajatega, võime me 2022. aasta tulemusega rahul olla,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. „Arvestades, et aasta viimases kvartalis opereerisime kuut laeva vähem, tulenevalt laevade väljaprahtimistest ja olulisest sõjaaja-abi osutamisest, on see tulemus meie jaoks päris lähedal maksimaalsele võimalikule tulemusele, mida oleksime võinud saavutada aasta jooksul, mil COVID taandus, kuid lahvatasid veelgi tõsisemad geopoliitilised kriisid.“