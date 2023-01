Pank annab nõu: kuidas uuel aastal oma rahaasju paremini korraldada?

Paljude jaoks on jaanuar eneseanalüüsi aeg ja võimalus teha positiivseid muudatusi igapäevaelus. Paremaks rahaasjade korraldamiseks uuel aastal panid Citadele eksperdid kokku soovitused, mille abiga 2023. aastal oma majanduslikku olukorda paremini hallata.

1. Pane oma raha rohkem teenima

Esimene asi, mida enda rahaasjade parandamiseks teha, on muuta oma praegused finantsid tõhusamaks. See tähendab enamat kui lihtsalt eelarvestamist. Pead hindama oma praeguseid kulutusi ja kärpima neid, mis pole hädavajalikud, ning vähendama kulusid, kuni sinu rahaasjad on paremini hallatavad. See võib kõlada hirmutavalt, kuna sa ei pruugi uskuda, et saad kusagil kulusid kärpida. Kuid parim nipp on seada endale väikesed saavutatavad eesmärgid. Kas ostad igal hommikul tööle minnes kohvi? Püüa seda vähendada või võimalusel täiesti ära jätta. Kõike korraga ja kohe pole vaja, alusta rahulikult.

Muud saavutatavad eesmärgid võivad olla järgmised:

- lõunasöögi tööle kaasa võtmine selle ostmise asemel

- iganädalaste toidupoekulude vähendamine

- suitsetamisest loobumine

- elektripakkuja vahetamine

- nutiarvesti paigaldamine, et jälgida, mida sa kasutad

- jalgsi tööle minek selle asemel, et sõita autoga või kasutada ühistransporti

Õpi oma raha ja eelarvet kasutama nii kaalutletult kui võimalik, see on üks olulisemaid oskusi finantstervise tagamiseks aastal 2023.

2. Maksa ära oma võlad

Kui sinagi, nagu paljud meist, läksid pühade ajal kulutustega pisut liiale, on nüüd aeg hakata tegelema võlgadega. Lihtne on pea liiva alla peita ja teemat edasi lükata, kuid see on ohtlik ja võib viia „võlaspiraali“ tekkimiseni.

Kui saad, siis tee oma võlgade katteks iga kuu pigem suuremaid kui vaid minimaalseid tagasimakseid, et saaksid need kiiremini kustutatud. Selleks vähenda oma kulutusi ja kasuta ülejäävat sissetulekut võlgade tagasimaksmiseks – see ei pruugi lühiajaliselt lõbus olla, kuid võlgadest vabanemine on seda väärt.

3. Tee krediitkaartide saldo ülekanne